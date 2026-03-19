Nuevo Niño Pasionario en Gordón

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Santa Lucía de Gordón acogió el pasado 14 de marzo la bendición del Niño Jesús Pasionario en la parroquia local, nueva imagen titular de la Cofradía El Encuentro de la Pasión.

La ceremonia, presidida por el párroco Juan Manuel Aparicio, culminó un proyecto impulsado por niños tras la Semana Santa de 2024. La talla, obra del escultor Domingo García Espejo, procesionará a hombros de los más pequeños.

El acto finalizó con una procesión extraordinaria que emocionó a vecinos y cofrades.