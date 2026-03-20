Diario de León

Un hombre de 70 años queda atrapado al caer a un pozo de 8 metros con agua en La Bañeza

Se ha informado a la policía local de La Bañeza, a los bomberos de la Diputación de León y a Sacyl

Los Bomberos de León se movilizan por la caída de un camión.

Los Bomberos de León se movilizan por la caída de un camión.DIPUTACIÓN DE LEÓN

María Martínez Peña
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María M. Peña

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El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una inusual alerta durante la tarde de este domingo.

El accidente ha sucedido a 14.05 horas, cuando un hombre de 70 años ha caído accidentalmente en un pozo de unos 7 u 8 metros lleno de agua en la plaza del Carnaval en La Bañeza. La víctima se encuentra consciente pero no puede salir del pozo. 

Se ha informado a la policía local de La Bañeza, a los bomberos de la Diputación de León y a Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado. Durante el seguimiento del incidente, la policía local ha comunicado que ya han sacado a la persona del pozo.

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