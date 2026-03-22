Lupa busca personal para su nuevo supermercado en Hospital de Órbigo

El municipio de Hospital de Órbigo avanza con paso firme en su desarrollo económico y social con la llegada de un nuevo supermercado de la cadena Lupa, cuyas obras ya han comenzado en la rotonda donde confluyen la N-120 y la CL-420 (LE-420), un enclave estratégico para la localidad y toda la comarca.

Este importante proyecto supone una inversión de 3.750.000 euros y se levanta sobre una parcela de 6.000 metros cuadrados, con una superficie construida de 1.800 metros cuadrados. Además, contará con un aparcamiento de 95 plazas y permitirá la creación de 47 puestos de trabajo, contribuyendo de manera directa a la dinamización económica del entorno rural.

En paralelo a las obras, la compañía se encuentra en pleno proceso de selección de personal, apostando por el empleo local. Para ello, ha organizado una sesión informativa dirigida a vecinos de la zona que tendrá lugar en el Centro Cívico de Hospital de Órbigo (plaza SRJ s/n) el miércoles 25 de marzo, en dos turnos: a las 12.15 y a las 18.30 horas. Las personas interesadas pueden confirmar su asistencia a través de la línea gratuita 900 200 328.

Con esta nueva apertura, Lupa refuerza su compromiso con Castilla y León, acercando a los vecinos un modelo basado en la proximidad, el servicio y la confianza, al tiempo que impulsa la creación de empleo estable y de calidad.

El alcalde del municipio, Enrique Busto, ha valorado muy positivamente este proyecto, destacando su impacto en el presente y futuro de la localidad. «Me siento muy orgulloso de que una firma comercial de esta relevancia haya decidido instalarse en nuestro municipio. Es una gran noticia para Hospital de Órbigo y para toda la comarca», ha señalado.

Asimismo, el regidor ha puesto en valor el crecimiento demográfico experimentado recientemente: «En el último año hemos aumentado el padrón en 35 habitantes, lo que demuestra que nuestros vecinos cuentan con todos los servicios necesarios para vivir aquí. Estamos creando un entorno que facilita la conciliación familiar y que ayuda a fijar población en el medio rural».

Enrique Busto también ha subrayado la importancia de la inversión y del empleo que generará este proyecto: «Se trata de una inversión muy relevante para nuestro municipio, que además conlleva la creación de empleo de calidad, algo fundamental para seguir consolidando nuestro modelo de desarrollo y ofrecer oportunidades a nuestros vecinos».