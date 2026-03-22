Dos mujeres heridas de madrugada en el choque entre dos coches en Villaornate (León)

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Dos mujeres, de 38 y 53 años, resultaron heridas en la madrugada de hoy como consecuencia de la colisión por alcance entre dos turismos registrada en el kilómetro siete de la carretera LE-511, en el cruce con la carretera LE-510, en la localidad leonesa de Villaornate.

El siniestro se registró a la una de la madrugada y la Sala de Operaciones del 112 Castilla y León dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de Valencia de Don Juan.

Una vez en el lugar, los servicios sanitarios atendieron a las dos heridas, dos mujeres de 38 y 53 años, que posteriormente fueron trasladadas al Complejo Asistencial Universitario de León.