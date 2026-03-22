Diario de León

Herida una septuagenaria al ser atropellada en La Bañeza

Se ha avisado a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

María Martínez Peña
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María M. Peña

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El Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada alertando de un accidente durante la tarde de este domingo en la provincia de León.

El suceso, ocurrido a las 14.12 horas en la calle Imperial número 19 de La Bañeza, se trata de un atropello de un turismo a una mujer de 75 años. 

La víctima se encuentra herida pero en estado leve. 

Se ha avisado  a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. Se ha informado también a la Guardia Civil de Tráfico.

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