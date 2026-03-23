Brutal agresión en grupo a Miss Trans Zamora en un pub de La Bañeza: cortes en la cara y varios puntos de sutura

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La joven Bianca Lizbeth Fernández, de 21 años y actual Miss Trans Zamora 2024, ha denunciado haber sufrido una brutal agresión múltiple de carácter presuntamente homófobo y transfóbico la noche del sábado en un pub de La Bañeza (León).

Según el testimonio de la víctima, recogido por medios locales, el altercado se inició cuando Bianca intentó acceder al baño de mujeres del establecimiento. Esto provocó una reacción violenta por parte de un grupo de personas —al menos ocho, según algunas versiones difundidas en redes—, que la golpearon con puños, patadas en el rostro, tirones de pelo y un botellazo en la cabeza, mientras proferían insultos como “travelo de mierda”.

Las lesiones resultantes fueron graves: siete u ocho puntos de sutura en un párpado (con riesgo de perder el ojo, según sus propias palabras), múltiples hematomas, hinchazón extrema en el rostro y otras heridas visibles. La joven recibió atención médica inicial en el centro de salud de La Bañeza y posteriormente en el Hospital de Benavente (Zamora).

Bianca presentó la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Benavente, desde donde las diligencias se remitieron al puesto de La Bañeza, que ahora instruye el caso como presunta agresión homófoba. La Subdelegación del Gobierno ha confirmado el traspaso de competencias a la Guardia Civil leonesa.

A pesar del impacto físico y emocional, la joven activista LGTBI+ ha mostrado una notable resiliencia.

Plataformas como la Plataforma Trans (a través de activistas como Mar Cambrollé) han expresado su apoyo incondicional a Bianca, exigiendo la rápida identificación y detención de los agresores, así como la actuación de oficio por parte de la Fiscalía. Colectivos locales y nacionales han calificado el ataque como un claro ejemplo de violencia dirigida por odio, resultado de un clima social que, según denuncian, legitima y habilita este tipo de agresiones mediante discursos transfóbicos.

Hasta el momentono se han producido detenciones ni identificaciones públicas de los presuntos autores, y la investigación sigue en curso.