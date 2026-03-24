El MSM homenajea el sábado los mineros fallecidos en accidente de trabajo en la cuenca de Sabero

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El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, situado en la localidad leonesa de Sabero, celebrará este sábado, 28 de marzo, a las 19 horas, un homenaje a los más de 300 mineros que murieron en accidente de trabajo en el siglo y medio de actividad de la cuenca minera.

Este acto es fruto del trabajo de investigación llevado a cabo dese hace meses por parte del Museo con el objetivo de actualizar y completar el listado de fallecidos en accidente de trabajo minero en la Cuenca de Sabero.

La puesta en marcha del Archivo Histórico Minero de Castilla y León, dependiente del centro, fue clave en esta investigación, al poder disponer de documentación como fichas de personal, libros de policía minera o correspondencia con las mutuas.

Además, la investigación se completa con la consulta a otros archivos y la colaboración de los vecinos de la zona, especialmente de los más mayores, que aún recuerdan muchos de los accidentes acaecidos en la zona.

El acto, al que asistirán familiares y compañeros de los fallecidos, servirá para recordar a estas personas que dejaron su vida en el sector minero, para poner en valor su esfuerzo y trabajo y para agradecer de forma colectiva la huella que dejaron en la familia minera de la zona.

La actividad, que contará con el acompañamiento del trío de música clásica Nacedo, está abierta al público general con previa inscripción a través del correo electrónico didactica@museosiderurgiamineriacyl.es o del teléfono 987718357.