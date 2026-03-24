Herida una mujer octogenaria al salirse de la vía en Antimio de Arriba

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 ha recibido un nuevo aviso alertando de un accidente en la provincia leonesa.

El suceso ha tenido lugar a las 17.30 horas de la tarde de este martes, cuando un turismo se ha salido de la vía en la carretera LE-5523, en Antimio de Arriba, en el término municipal de Chozas de Abajo.

Como consecuencia ha quedado herida una mujer de 86 años que refiere dolor en el pecho.

Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias – Sacyl que han enviado recursos para atenderla.