La Diputación cuenta ahora con un remanente disponible de 34 millones

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

El remanente disponible de la Diputación de León es ahora de 34 millones de euros después de aprobar ayer la convocatoria y las bases reguladoras Plan Provincial de Cooperación Municipal 2026-27, que supone una inversión de 59,6 millones de euros en dos años. Así lo explicó ayer el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, en el pleno ordinario que se celebró en la institución provincial. De esta forma, Dorado dio respuesta a la pregunta de Vox, que llegó de la mano de su portavoz, Fernando Prieto Olite, quien insistió en conocer «los motivos de los 213,9 millones de remanente» que quedan tras la liquidación del presupuesto de la institución provincial de 2025. El responsable de Hacienda explicó que «el remanente de tesorería se compone de derechos y obligaciones, no es sólo dinero disponible» y que parte de esa cantidad «está ya vinculada a proyectos». También señaló, en el apartado de pagos, que el periodo medio de la Diputación es de 12 días, lo que calificó de positivo.

De los 59,6 millones de euros del Plan Provincial de Cooperación Municipal, 53 millones se destinan al presente año. Los 208 ayuntamientos beneficiarios podrán percibir entre 200.000 euros los más pequeños y 572.000 euros los de mayor tamaño, ya que se aplica un criterio de solidaridad que beneficia a los más despoblados.

«Excelente noticia»

Estos planes, tal y como se expuso ayer, permitirán a los municipios realizar obras y servicios como la dotación de mobiliario para edificios públicos, derribo de edicios en ruina, mantenimiento de centros escolares y de salud o la eliminación de amianto en los edificios públicos, entre otros. El portavoz del PP, David Fernández, mostró reticencias sobre posibles conflictos de competencias entre administraciones y juntas vecinales, a las que Dorado restó importancia porque, tal y como explicó, las limitaciones que plantee el plan son impuestas por los técnicos en función de la legislación vigente e hizo hincapié en que el visto bueno a estos planes «es una excelente noticia para la provincia». Todos los grupos votaron a favor de que los planes de cooperación salieran adelante en un pleno «de los importantes» para la institución provincial.

Otros asuntos

En la misma sesión plenaria, se dio el visto bueno por unanimidad a la quinta de las seis fases previstas en el Plan de Infraestructuras de Obras y Servicios (Pios), por importe de 13,48 millones.

En el turno de ruegos y preguntas se abordaron otras cuestiones como la deuda de la Diputación con los consejos reguladores, de la que el presidente de la institución provincial dijo que «se empezará a pagar antes de que termine este mes».

Otro de los asuntos por el que preguntaron los populares fue el de la devolución de la ayuda para poner en marcha el mercado virtual de León sostenible, a lo que Álvarez Courel detalló que el probema fue que se anticipó el dinero a la Diputación antes de que ésta lo solicitara y que hubo que devolverlo posteriormente ante la imposibilidad de llevarlo a cabo por la extensión de la provincia, a lo que hay que añadir 45.000 euros de intereses.

En cuanto al convenio entre el Ministerio de Defensa y la Diputación para mejorar las carreteras del entorno del campo de tiro del Teleno, el presidente provincial recordó que es el ministerio el que se encarga de acometer los arreglos necesarios de todo lo que se desgasta por su cuenta.