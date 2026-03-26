La Ercina aprueba por unanimidad la moción por la autonomía de la Región Leonesa

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El Ayuntamiento de La Ercina (León) aprobó por unanimidad la moción en defensa de la creación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa. Así, la propuesta obtuvo el apoyo de los cuatro ediles del PSOE, dos de la Unión del Pueblo Leonés y uno del Partido Popular.

La propuesta de UPL, del concejal Feliciano Alvarez González, salió adelante con el voto unánime de todos los grupos a excepción de una concejala del PP que se ausentó por motivos personales.

La Ercina es el municipio número 73 que se suma a la moción y la población representada alcanza ahora los 265.544 habitantes, el 58,23 por ciento del total de la provincia.