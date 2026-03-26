La biblioteca municipal tendrá horario especial en Semana Santa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Biblioteca Municipal de Santa María del Páramo informa de que, con motivo de la celebración de la Semana Santa, se aplicará un horario especial de apertura.

Desde el viernes 27 de marzo, la biblioteca abrirá únicamente en horario de mañana, de 9.30 a 14.00 horas. Este horario se mantendrá hasta el lunes 6 de abril inclusive.

A partir del martes 7 de abril, el servicio retomará su horario habitual de tarde.

Desde la Biblioteca se pide disculpas a los usuarios por las posibles molestias que este cambio pueda ocasionar y se recuerda que el martes 7 de abril, a las 20.00 horas, tendrá lugar una nueva reunión del club de lectura «Martes de Tertulia», en la que se comentará el libro «Historia de una maestra», de Josefina Aldecoa, con motivo del centenario de su nacimiento.

Esta misma semana, la biblioteca de Santa María del Páramo, junto a la de Astorga y la de Carrizo, ha recibido el premio de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner en su XXV edición, convocado por el Ministerio de Cultura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El premio, dotado con 2.800 euros, reconoce la igualdad de oportunidades en el acceso al libro y la lectura, a los sectores más desfavorecidos socialmente.