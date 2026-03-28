El PP acusa al PSOE de promover una moción de censura “contra la voluntad de los ciudadanos” en Mansilla de las Mulas

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El Partido Popular de León respaldó hoy la gestión de Camino Lozano como alcaldesa de Mansilla de las Mulas y denunció la “operación política del PSOE” al promover con un tránsfuga y un concejal no adscrito que se presentó por UPL en 2023 una moción de censura que se presentará el lunes y que “va en contra de la voluntad de los ciudadanos, que han votado mayoritariamente al PP”.

“Una vez más, el PSOE muestra su verdadera cara, su auténtico objetivo político al promover una moción de censura, justo un día después de las elecciones autonómicas donde los ciudadanos de Mansilla demostraron su respaldo a las políticas del Partido Popular con más del 30 por ciento de los votos y un incremento de más de cinco puntos respecto a 2023”, señalan en un comunicado.

Añaden que la gestión de Camino Lozano ha impulsado la actividad y las inversiones en el municipio “como lo demuestran los más de dos millones de euros que ha invertido la Junta”, a lo que se pueden añadir nuevos proyectos entre los que se prevé la dotación de viviendas públicas para afrontar la necesidad de nuevos residentes en el municipio, como recoge Ical.

“Esta moción de censura no se promueve por la gestión, ni por el sentir de los ciudadanos contra el Gobierno de Camino Lozano. Es simplemente una muestra de un PSOE a la deriva que quiere conquistar los gobiernos municipales a costa de lo que sea”, remarcan desde el PP de León, al tiempo que consideran que “los ciudadanos de Mansilla tomarán buena nota y el próximo año, en las elecciones municipales, decidirán si prefieren un gobierno serio, con resultados contrastados como el que ha representado Camino Lozano o un gobierno donde priman intereses que nada que tienen que ver con Mansilla y sus ciudadanos”.

El PP de León considera que “ni los tiempos, a un año de las próximas elecciones, ni el momento, justo al día siguiente de las elecciones autonómicas donde el PP crece y el PSOE ha retrocedido, justifican una moción de censura que tendrá, seguramente, consecuencias negativas para sus promotores”. Concluyen que esperan que no se produzca la paralización de los proyectos en marcha como venganza contra el Partido Popular.

La UPL responde

El concejal de Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas (León) y alcalde pedáneo de Villómar, Oscar Cívicos, manifestó hoy sobre la moción de censura que se presenta el lunes impulsada por el PSOE contra la alcaldesa del PP es “una iniciativa orientada a abrir una nueva etapa basada en el diálogo, la colaboración y la gestión eficaz”.

“El momento actual requiere responsabilidad y voluntad de entendimiento. Afrontamos esta nueva etapa con la intención de trabajar de forma constructiva por el conjunto del municipio”, señaló antes de para trasladar un mensaje de confianza a los vecinos y de reafirmar su compromiso de seguir defendiendo los intereses de Villómar y contribuyendo al progreso de Mansilla de las Mulas.