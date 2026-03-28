Cinco incendios declarados en la provincia de León este sábado, mientras continúa activo el fuego en Benuza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León acumula ya seis fuegos, cuatro en activo, de nivel 0 en las últimas 48 horas.

El que más preocupa es fuego intencionado de Lomba en el municipio de Benuza, que se elevó a nivel 1 de gravedad potencial (IGP), si bien los medios terrestres y aéreos han podido controlarlo, lo que ha permitido bajar el nivel a mediodía. Cerca de la comarca en La Baña otro fuego declarado a las 18:42 permanece activo también en nivel O.

Además, la Montaña Oriental también se está viendo afectada con un incendio en Quintanilla de Rueda y otro en Boñar. Todavía se desconocen las causas del origen de los fuegos.

Por último, los equipos de extinción han podido terminar con el fuego originado en Villar del Puerto en el municipio de Vegacervera y otro incendio declarado en Almanza, ambos intencionados.

Se debe recordar que la provincia se encuentra en peligro medio de incendios forestales desde este viernes hasta el 6 de abril. La previsión meteorológica actual indica que durante los próximos días se producirán humedades relativas mínimas por debajo del 30 %, vientos por encima de los 30 km/h e inestabilidad atmosférica en capas bajas. Estas condiciones conllevan un aumento de la probabilidad de ignición, así como de la propagación, elevando el peligro de incendios forestales por encima de la media esperada.