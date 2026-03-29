La digitalización del turismo y la ganadería se impulsan en La Magdalena y Murias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las localidades de Canales y Murias de Paredes han sido escenario esta semana de dos jornadas centradas en la transformación digital de sectores estratégicos para el medio rural: el turismo y la ganadería. Ambas actividades se enmarcan dentro del programa Centr@Tec, promovido por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl) en colaboración con AIR Institute, y tienen como objetivo acercar soluciones tecnológicas prácticas a las pymes del medio rural.

El pasado 24 de marzo, el espacio de coworking de Canales-La Magdalena acogió el desayuno tecnológico ‘Ruta digital para el turismo local: capta, fideliza y escala’, al que asistieron 16 empresarios y profesionales del sector turístico.

Durante la jornada se abordaron estrategias digitales para mejorar la visibilidad online, optimizar la captación de clientes y aplicar herramientas tecnológicas que permitan a los negocios turísticos ser más competitivos en un entorno cada vez más digitalizado. Además, se presentaron las ayudas y servicios disponibles a través del ICECYL para apoyar estos procesos de modernización.

Un día después, el 25 de marzo, la Casona de los Condes de Luna de Murias de Paredes fue el escenario del desayuno tecnológico ¡Geolocalización y monitorización: las claves para digitalizar el sector ganadero’, que reunió a 15 ganaderos interesados en incorporar soluciones innovadoras a sus explotaciones. En esta sesión se mostraron herramientas avanzadas de monitorización y geolocalización aplicadas a la ganadería extensiva, orientadas a optimizar recursos, mejorar la gestión diaria y garantizar el bienestar animal. Los asistentes pudieron conocer casos de éxito y ejemplos reales de implementación tecnológica en el sector.

Nuevos retos

Estas dos jornadas ponen de manifiesto el interés creciente de los sectores productivos de la comarca por adaptarse a los nuevos retos tecnológicos. La participación activa de empresarios turísticos y ganaderos confirma la apuesta del territorio por la innovación, la sostenibilidad y la mejora de la competitividad.

Con iniciativas como estas, el programa Centr@Tec pretende acercar la transformación digital a las empresas del medio rural, facilitando herramientas y acompañamiento para que puedan afrontar con éxito los desafíos del mercado actual.