Herido el conductor de un turismo tras volcar en la CL-626 en Valmartino

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Un hombre resultó herido en la mañana de hoy tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía y quedar semivolcado sobre el lado del copiloto cuando circulaba a la altura del kilómetro 152 de la carretera CL-626, en la localidad leonesa de Valmartino, perteneciente al término municipal de Cistierna.

El siniestro se registró a las 11.51 horas y la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Cistierna de la Diputación y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal del centro de salud de Cistierna.