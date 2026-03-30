El PSOE se hace con la Alcaldía de Mansilla de las Mulas tras salir adelante la moción de censura

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Pleno Extraordinario de Mansilla de las Mulas ha aprobado en la mañana de este lunes la moción de censura presentada el pasado 16 de marzo por el PSOE, que ha asumido la Alcaldía con el apoyo de un concejal no adscrito, Óscar Civicos, y del tránsfuga del PP, Pablo Pérez Rubio. Así, la popular Camino Lozano ha dejado de ser alcaldesa en favor de Vicenta García.

La votación se ha celebrado en un ambiente tenso que ha terminado por sacar a Lozano del puesto de regidora y que concluyó casi una hora más tarde tras la toma de posesión de Vicenta García, quien prometió "trabajar por, para y con los mansilleses".

Con un salón de plenos abarrotado y en el que no faltaron cruces de acusaciones, la moción presentada por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Mansilla salió adelante con el apoyo del tránsfuga y el concejal no adscrito.

Miembros del PSOE apoyaron a Vicenta GarcíaVIRGINIA MORÁN

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas presentó la moción de censura por la situación "insostenible" del funcionamiento del Consistorio, marcada por la "falta de diálogo y entendimiento".

En este sentido, la ya nueva regidora, Vicenta García, expuso que "lo hemos estudiado y trabajado mucho, hemos sacado todos los protectos adelante, a pesar de que no han contado con nosotros y creemos que es muy importante el bienestar del pueblo. García terminó asegurando: "Me pongo al servicio de los mansilleses y a trabajar con y para ellos".

La ya exalcaldesa Camino Lozano, junto a su equipo municipalVIRGINIA MORÁN

Por su parte, Camino Lozano reconoció sentirse "emocionada, orgullosa y profundamente agradecida de haber servido a este ayuntamiento" y recordó que su mandato "han sido años difíciles, pero también de avances y transformaciones". Lozano, que señalo que" todo lo que se ha hecho ha sido "a pesar de la oposición", concluyó su turno con una nota de humor de Jose Mota: "No te digo que lo mejores, pero iguálamelo".

El PP, que ganó las elecciones con cinco concejales, se quedó en minoría en mayo de 2024 después de que el entonces teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos, Formación y Empleo, Pablo Pérez Rubio, abandonara el equipo de Gobierno y dimitido de todos sus cargos, pasándose al grupo de No Adscritos.

El edil, que este lunes ha apoyado la moción socialista, alegó entonces "discrepancias" con el equipo de Gobierno y que se tenga olvidadas a las pedanías de Mansilla del Esla y Villómar.