La socialista Vicenta García ya es alcaldesa de Mansilla de las Mulas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas ha celebrado este lunes el pleno extraordinario en el que se ha debatido la moción de censura presentada por el Grupo Municipal Socialista. Los votos a favor de los concejales y concejalas del PSOE han posibilitado que Vicenta García se haya convertido en la nueva alcaldesa del municipio.

“Juntos vamos a trabajar con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, Mansilla se merece una estabilidad”, ha explicado la nueva regidora, que ha contado con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista y otros dos ediles de la oposición.

Se abre por tanto una nueva oportunidad para el municipio, después de tres años marcados por un funcionamiento “insostenible” en el Ayuntamiento, marcado por la falta de diálogo y entendimiento. Tras el deterioro que se ha vivido en estos años en el Consistorio, el objetivo es que en lo que queda de mandato se puedan recuperar los servicios públicos de Mansilla de las Mulas y mejorar la comunicación entre todos los grupos políticos que conforman la corporación municipal, algo que se había suspendido con el PP en la Alcaldía.

Según había apuntado la propia Vicenta García antes del pleno, “Mansilla necesita más impulso, más cuidado de su día a día y una gestión que esté centrada en mejorar la vida de los vecinos y vecinas”.

La nueva alcaldesa socialista y el resto de concejales del PSOE han estado acompañados durante el pleno en el que se ha debatido y aprobado la moción de censura por la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio; el secretario de Organización del PSOE de León, Daniel San José; el secretario de Política Municipal del PSOE de León, Octavio González; el secretario de Relaciones Institucionales, José Pellitero; Y el secretario de Grupos Municipales en la Oposición, Urbano Seco.