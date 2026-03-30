La revista 'Time Out' elige los Picos de Europa como el lugar más bonito del mundo

Las imponentes cumbres calizas de los Picos de Europa dominan un paisaje de praderas y bosques atlánticos en la vertiente leonesa.Getty Images

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La revista británica 'Time Out' ha situado a los Picos de Europa como el lugar más bonito del mundo en su ranking anual de los 51 paisajes y destinos más espectaculares del planeta, una lista elaborada por su red internacional de cronistas especializados en viajes y publicada este mes de marzo.

El Parque Nacional, que se extiende por Asturias, Cantabria y Castilla y León, ocupa el primer puesto de una clasificación que incluye enclaves tan conocidos como el Parque Nacional de Komodo (Indonesia), el valle del Duero portugués o Big Sur, en Estados Unidos. El glaciar Perito Moreno, en Argentina, aparece en el puesto 45, por detrás del conjunto montañoso español.

Según 'Time Out', los Picos de Europa constituyen "una de las sierras más compactas del mundo", con cumbres que alcanzan los 2.650 metros a escasos kilómetros de la costa del Cantábrico.

La publicación destaca el "carácter abrupto" del relieve, así como la combinación de "profundos desfiladeros, picos afilados, playas cercanas y el mar Cantábrico", una "maravilla geográfica" que, según los autores, explica su elección como el paisaje más bello del planeta.

Entre los enclaves señalados por los cronistas figuran el Naranjo de Bulnes, los pueblos de Sotres y Caín, y los Lagos de Covadonga, además de la Ruta del Cares, un sendero de 23 kilómetros excavado en la roca que el periodista Ed Cunningham recomienda recorrer pese a su popularidad.

La lista completa incluye paisajes naturales, ciudades históricas, bibliotecas monumentales y parques nacionales. Tras los Picos de Europa, el segundo lugar lo ocupa el Parque Nacional de Komodo, conocido por sus ecosistemas marinos y las playas de arena blanca, negra y rosada de la isla de Padar. En tercer lugar aparece la Biblioteca y Museo Morgan, en Nueva York.

La clasificación combina lugares emblemáticos con otros menos conocidos, un criterio que Time Out mantiene desde hace varias ediciones para evitar el sesgo del turismo masivo y poner el foco en espacios que conservan su identidad.

La elección de los Picos de Europa sitúa de nuevo a España en un lugar destacado dentro de los listados internacionales de paisajes, una visibilidad que otros años han ocupado enclaves como Doñana, las Islas Canarias o el Caminito del Rey en Málaga.