Un accidente en la A-6 a la altura de Castrogonzalo provoca importantes retenciones en sentido Ponferrada

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La Autovía del Noroeste (A-6) registra a esta hora complicaciones significativas en la circulación tras un accidente ocurrido en la provincia de Zamora. El incidente ha tenido lugar concretamente a su paso por el término municipal de Castrogonzalo, afectando de manera directa a la fluidez del tráfico en una de las arterias principales de la comunidad.

La incidencia vial está condicionando especialmente el desplazamiento de los conductores que viajan en sentido Ponferrada. Debido al impacto y a la posición de los vehículos implicados en la calzada, se han generado retenciones que ya superan los tres kilómetros de distancia, provocando paradas intermitentes y una notable ralentización de la marcha en ese tramo.

Las autoridades de tráfico recomiendan extremar la precaución al aproximarse a la zona de Castrogonzalo y, en la medida de lo posible, buscar rutas alternativas para evitar el embudo generado por el siniestro. Los servicios de emergencia y mantenimiento de carreteras trabajan actualmente en el lugar para retirar los vehículos y restablecer la normalidad en la vía lo antes posible.