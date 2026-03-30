Rescatado un grupo de escaladores en Boca de Huérgano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León que comunicaba que un grupo de escaladores no podía continuar el descenso una vez finalizada la vía ferrata, en Boca de Huérgano. Indicaban que se encontraban en una pequeña arista en el descenso del Pico Mirador, equipados y con víveres, y que el grupo lo formaban tres adultos que se encontraban ilesos.

El gestor del 1-1-2 realizó una multiconferencia con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente, localizando la ubicación exacta del grupo y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero, hacia la zona.

Además, desde el 1-1-2 se da aviso del incidente a la Guardia Civil COS de León y a los Bomberos de Diputación de Cistierna.