Villablino reclama justicia un año después del accidente de Cerredo que costó la vida a cuatro lacianiegos y un berciano

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Villablino (León) reclamó hoy “justicia” cuando se cumple un año del accidente en la mina de Cerrredo (Asturias) que costó la vida a cuatro mineros del valle y a uno del Bierzo. El Ayuntamiento los recordó con un sencillo homenaje, una ofrenda floral, a los pies del Monumento del Minero.

Es el particular recuerdo del valle a los lacianiegos Jorge Carro, Iban Radio, Amadeo Bernabé y Rubén Souto, y el berciano David Álvarez, de Torre del Bierzo, quienes fueron víctimas de una explosión de grisú en la explotación del concejo asturiano de Degaña el 31 de marzo de 2025.

Un acto “sencillo, para las familias, porque siempre tuvimos claro que debía ser para ellas y que si alguna no quería participar, no lo íbamos a hacer”, dijo el alcalde de Villablino, Mario Rivas, a Ical. “Es importante mantener vivo ese recuerdo de lo que sucedió hace un año”, añadió.

El homenaje consistió en la colocación de cinco coronas de flores, una por cada minero muerto, a los pies del monumento, con una breve lectura en su recuerdo y en la que también se reclamó que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades. Finalizó con el canto del Santa Bárbara bendita a cargo de La Coral Santa Bárbara.

Rivas pidió, en nombre de todas las familias, que se haga “justicia” ya que los trabajadores realizaban labores para los que la empresa no tenía permiso.

“Parece que ha quedado claro que se estaba sacando carbón de forma ilegal, aunque no sabemos quién tiene la responsabilidad empresarial, si hay una responsabilidad política o individual. Nosotros lo que pedimos es que en el juzgado se esclarezca todo y se asuman las consecuencias de ello”, concluyó.