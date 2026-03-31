La 'curiosa' conexión del Rey Carlos III con este producto típico de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La historia de la gastronomía española está repleta de anécdotas donde la nobleza se rinde ante los sabores más humildes y auténticos del pueblo. Una de las leyendas más persistentes en las cumbres de los Picos de Europa asegura que el Rey Carlos III, conocido por su espíritu reformista y su amor por la ilustración, mantuvo un vínculo sensorial muy estrecho con el valle de Valdeón. Según los relatos transmitidos de generación en generación por los maestros queseros de León, el monarca descubrió las bondades de este queso azul durante una de sus rutas por la cornisa cantábrica, quedando fascinado por su equilibrio entre la potencia del hongo y la suavidad de la leche de vaca y cabra.

Cuentan los cronistas locales que Carlos III apreciaba especialmente la presentación rústica del producto, que en aquel entonces se transportaba envuelto en las tradicionales hojas de plátano para mantener su humedad y frescura. Se dice que el monarca quedó tan impresionado por la complejidad aromática y el picante elegante del queso que ordenó que varias piezas fueran enviadas regularmente a la corte en Madrid. Este suministro constante no solo buscaba satisfacer el paladar real, sino también mostrar a los dignatarios extranjeros la excelencia de los productos de las montañas leonesas, convirtiendo al Queso de Valdeón en un embajador silencioso de la calidad artesanal de la época.

A pesar de que los registros oficiales de la Casa Real suelen centrarse en asuntos de estado, la tradición oral en Posada de Valdeón sostiene que el rey encontraba en este manjar un recordatorio de la naturaleza indómita de sus dominios. La leyenda ha cobrado una fuerza renovada en la actualidad, sirviendo como un símbolo de orgullo para los productores locales que ven en esta conexión histórica una validación de siglos de trabajo manual en las cuevas de maduración. Hoy en día, el Queso de Valdeón sigue conquistando mesas reales y populares por igual, manteniendo viva esa chispa de distinción que, según cuentan, sedujo al mismísimo Carlos III.