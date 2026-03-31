Tomé afirma que el dictamen de la comisión sobre el accidente en Cerredo será "riguroso, objetivo y exhaustivo"

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La diputada del Grupo Mixto de la Junta General, Covadonga Tomé, ha señalado este martes que el dictamen de la Comisión de Investigación del accidente en la mina de Cerredo (Degaña), de la que es presidenta, se emitirá "en el plazo previsto" y será "totalmente riguroso, objetivo y exhaustivo".

Tomé ha realizado estas declaraciones con motivo del primer aniversario del accidente en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos.

"Nuestro compromiso cuando asumimos la presidencia de esta comisión fue que haríamos todo lo que estuviera en nuestras manos para evitar que un siniestro de estas características se repitiera", ha apuntado la diputada.

"En este caso, lo que está en nuestras manos es depurar responsabilidades y hacer propuestas para el mejor funcionamiento de la Administración, para que no se repita lo ocurrido. Es en lo que estamos trabajando desde la presidencia de la comisión", ha añadido.

La parlamentaria también ha trasladado su afecto a familiares, amigos y compañeros de los trabajadores fallecidos. "Les debemos no solo memoria y respeto, sino también verdad, justicia y el firme compromiso de que nunca más vuelva a repetirse una tragedia así", ha concluido.