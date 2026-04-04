Dos hombres trasladados al Hospital de León por un choque entre dos turismos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dos hombres, de 66 y 63 años, han sido trasladados al Hospital de León tras resultar heridos en una colisión entre dos turismos en el kilómetro 294 de la A-6, sentido Galicia, según datos del 112 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 21.42 horas del viernes 3 de abril, cuando la sala de emergencias del 112 recibió un aviso de la colisión y de que había varias personas heridas en una carretera de la provincia de León.

El 112 avisó a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envío una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico al lugar.

El equipo médico atendió finalmente a cuatro personas, dos mujeres de 65 y 58 años, que fueron dadas de alta en el lugar, un varón de 66 que fue trasladado al hospital en UVI móvil y un varón de 63 que fue trasladado en soporte vital básico.