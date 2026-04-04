Diario de León

Dos hombres trasladados al Hospital de León por un choque entre dos turismos

El accidente se registró en el término municipal de Cebrones del Río

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Dos hombres, de 66 y 63 años, han sido trasladados al Hospital de León tras resultar heridos en una colisión entre dos turismos en el kilómetro 294 de la A-6, sentido Galicia, según datos del 112 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 21.42 horas del viernes 3 de abril, cuando la sala de emergencias del 112 recibió un aviso de la colisión y de que había varias personas heridas en una carretera de la provincia de León.

El 112 avisó a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envío una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico al lugar.

El equipo médico atendió finalmente a cuatro personas, dos mujeres de 65 y 58 años, que fueron dadas de alta en el lugar, un varón de 66 que fue trasladado al hospital en UVI móvil y un varón de 63 que fue trasladado en soporte vital básico.

tracking