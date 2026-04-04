La torre del castillo de Laguna de Negrillos renace como faro cultural

Laguna de Negrillos ha vivido sábado una jornada cargada de emoción y orgullo con la apertura al público de la torre del homenaje de su castillo, transformada en el Museo de la Historia y la Cultura de la Villa. La inauguración de este nuevo espacio representa la recuperación de un símbolo, la puesta en valor de un legado y una firme apuesta por el desarrollo cultural y turístico de la localidad.

El acto, celebrado en el patio de armas de la fortaleza, reunió a autoridades, vecinos e invitados en un ambiente marcado por la emoción y el orgullo compartido. El alcalde, Isidro García del Ganso, definió la jornada como un «momento histórico» no solo para el municipio, sino también para toda la comarca, subrayando que este proyecto es «un punto de partida» para seguir creciendo y enriqueciendo la oferta cultural de Laguna de Negrillos.

La rehabilitación de la torre ha sido posible gracias, en gran medida, al respaldo del Instituto Leonés de Cultura (ILC), cuya inversión supera los 300.000 euros. Durante el acto, el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez Morán, recordó las diferentes fases de financiación que han permitido consolidar el castillo, y anunció una nueva propuesta de ayuda destinada a continuar la recuperación del conjunto fortificado, en concreto de la conocida como «torre de la reina».

El proyecto arquitectónico, dirigido por Luis Pedro Carnicero, ha sabido conjugar el respeto por la estructura original con una intervención contemporánea que permite recorrer sus seis plantas y comprender la evolución histórica del edificio. Desde sus orígenes medievales, vinculados a la defensa del Reino de León tras el Tratado de Sahagún de 1158, hasta su transformación en residencia palaciega en los siglos XVII y XVIII, el castillo emerge hoy como un testimonio vivo de la historia leonesa.

Pero más allá del valor patrimonial, la torre se convierte ahora en un espacio dinámico y accesible. En su interior, el museo ofrece un recorrido didáctico a través de 18 paneles informativos que abordan aspectos clave de la identidad local: la judería, las antiguas murallas, la figura de Cipriano de la Huerga, la etnografía y las labores agrícolas, o el emblemático Corpus Christi, declarado Bien de Interés Cultural y Fiesta de Interés Turístico Regional.

Uno de los grandes atractivos del nuevo espacio es, sin duda, su dimensión experiencial. Desde la tercera planta se puede pasear por el adarve de la muralla, mientras que la parte más alta de la torre ha sido habilitada como un espectacular mirador.

En este sentido, el concejal de Cultura, Ángel Amez, destacó durante la inauguración que esta actuación «es una apuesta clara del Ayuntamiento para revitalizar el turismo en la localidad y dar a conocer su patrimonio y su historia». Además, quiso poner en valor el carácter único del mirador, señalando que desde su cima «se pueden divisar las más impresionantes imágenes del Páramo bajo leonés, con una vista de pájaro de todos y cada uno de sus pueblos, y con las montañas de León al fondo».

En esta primera temporada, el museo abrirá sus puertas los fines de semana, (viernes de 16.00 a 20.00 horas, y sábado y domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00) permitiendo a quienes se acerquen descubrir, paso a paso, la riqueza cultural de Laguna.