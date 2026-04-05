Astorga alerta de que el Corredor Atlántico se planifica a sus espaldas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Descontentos por «cómo ante el desconocimiento del territorio y por la falta de diálogo con las administraciones locales, se desprecian todos los proyectos planteados por la ciudad, Cámara, Diputación y Junta que generan retorno», el consistorio astorgano y el organismo cameral reclaman al comisionado del Corredor Atlántico «coordinación y apoyo a los proyectos ferroviarios que están siendo marginados y son desconocidos por parte del Gobierno». «Todos los partidos deberían hacer todo lo posible por Astorga», recalcan.

El Ayuntamiento y la Cámara astorgana insisten en que «plantear inversiones de espaldas al desarrollo de los territorios es tirar el dinero y malgastar». «Nos oponemos a gastar en el tren para que pase por Astorga de largo sin generar riqueza. Pedimos invertir en un tren para que haya retorno con creación de empresas, empleo, población y riqueza», plantearon los dos organismos, que remarcan que «el progreso de Astorga no puede esperar a 2050 como pretende el Gobierno».

La reivindicación incide en que «el comisionado llegó a afirmar que el área logística e industrial planificado por Astorga no estaría conectada al ferrocarril, algo que demuestra su desconocimiento por falta de diálogo con las administraciones» locales. El suelo planteado hoy mismo «podría estar conectado desde la estación de Puerta de Rey por el trazado de la Ruta de la Plata, pero es que, a mayores, debe conocer el Gobierno que el PGOU planteado en su día por el propio PSOE contemplaba un acceso unificado de línea también por el trazado de la Ruta de la Plata tras el estudio de la línea a Ponferrada realizado en 2004 por el PP». «Hay un consenso que el Comisionado debería valorar para tomar decisiones positivas y no oponerse a todo», resolvieron.

La Junta «está abierta a generar desarrollo logístico en Astorga y La Bañeza», según apuntan desde el gobierno municipal popular, que abunda en que «el comisionado dice que puede y debe apoyar estas iniciativas». Por eso Ayuntamiento y Cámara piden «coordinación y que apoye el área logística unificando el trazado por Astorga-San Andrés como los dos grandes partidos han impulsado».

Las entidades astorganas reseñan además «respecto al ramal para mercancías propuesto para el eje Astorga-La Bañeza, y que tiene ya el material ferroviario disponible entre León y Astorga con solo tres años de vida», que «es esencial para las empresas que ya existen y que el Comisionado desconoce». Enre ellas, citaron a «Prodeleco, Gus, Luengo y aquellas que podrían instalarse del ámbito militar, agroalimentario y otros sectores». «Vincular este ramal para mercancías al estudio de viabilidad sobre la Ruta de la Plata es no querer buscar soluciones que generan riqueza a corto plazo», exponen Cámara y Ayuntamiento astorgano, que avisan de que «si un día se abre la totalidad del trazado, se adaptará a la nueva realidad, pero mientras León necesita infraestructuras, no que se diga que aquí ya veremos». «El Gobierno no apuesta por el ferrocarril para reindustrializar el centro de la provincia desgraciadamente», sentencian.

El comisionado «desconoce que los problemas generados por el Gobierno y criticados por los ayuntamientos afectan a su territorio, medioambiente, urbanismo y diseño de una línea que podría quedar peor de lo que ya está». En Astorga-San Andrés «se podría tener una vía de apartado como cabecera de línea de 1.050 metros, pero se ve boicoteada por el Gobierno, que la plantea en Barrientos, donde no sirve para nada, máxime con un posible cambio de trazado», argumentan los dos organismos, que subrayan que «la descoordinación de los proyectos en marcha es terrible». «El comisionado debe transmitir otro tipo de realidad a su ministro, Óscar Puente, pues la visión que se ofrece de León es muy negativa y no existe aún ninguna obra real. Es intolerable retrasar los proyectos del Manzanal y Ruta de la Plata, ahora, para finales de 2026, fecha en la que podemos ver incluso informes negativos como anticipa el propio comisionado», apuntan.