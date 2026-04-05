Avanza la construcción de los imponentes miradores en lo alto de Picos de Europa

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Avanzan las obras de la construcción de los nuevos miradores de Picos de Europa, el de Piedrashitas y Riega de Hoyo que se encuentran en el alto de Panderrueda. La primera de las estructuras en ver la luz hace unos meses fue la de Riega de los Hoyo que permitirá ver todo el valle de Oseja de Sajambre. Una estructura realizada en madera y acero para la base de los pilares que están hechos también en madera al igual que la plataforma.

En Piedrashitas se habían colocado la sujeción de la plataforma que será ubicada tras la colocación de una gran grúa. Los trabajos de estos mirados se habían visto paralizado dado que se estaba trabajando en la plataforma de Piedrashitas que es totalmente de acero lo que ha hecho necesario que el trabajo se realizase en taller para montar las partes que conformarán este mirador. Hace unas semanas ya se han trasladado todas las piezas metálicas de este mirador y tan solo restar la llegada de una gran grúa para iniciarse el montaje de las piezas que conformarán el mirador de Piedrashitas.

La Junta de Castilla y León anunciaba en agosto de 2023 las labores para la reforma y ampliación de los miradores de Piedrashitas y Riega de Hoyo, y contrató finalmente las obras por un importe de 468.476 de euros, que ha sido financiado por la Unión Europea en su programa Next Generation. Estas dos actuaciones tienen el objetivo de «mejorar la experiencia del viajero, con miradores más amplios y plataformas integradas en la naturaleza». En el caso del mirador de Piedrashitas se busca reformar la construcción histórica mediante una estructura nueva de acero y crear una serie de nuevas plataformas con voladizos hacia el valle principal y hacia el lateral. Tras la reforma, la superficie del mirador será de casi 180 metros.

El mirador de Riega de Hoyo mejorarán la visión sobre el valle de Sajambre con una pasarela y un balcón entre el bosque de hayas del puerto de Posada de Valdeón. Se concibe como una plataforma ascendente que sube hasta la parte superior de un bosque de hayas sobre el valle. Se ha diseñado una pasarela, accesible desde el aparcamiento del puerto, diseñada a base de contornos irregulares y suaves rampas, que comienza como un camino alternativo e invita al paseante a adentrarse en el bosque.

Los miradores tendrán acceso por el puerto de Panderrueda

El aparcamiento del alto el puerto de Panderrueda dará acceso a los dos nuevos miradores de Picos de Europa. Uno de los caminos ubicado a mano izquierda permite ir al mirador de Riega de Hoyo a través de una pista. Permitirá disfrutar de las vistas del valle de Sajambre. El otro mirador, el de Piedrashitas, se accede por la otra pista situada enfrente del merendero del alto tras un recorrido de apenas doscientos metros. Ubicado en la estructura actual del mirador tendrá un voladizo que permitirá una visión total del valle de Valdeón.