Detenido el presunto autor de un delito de incendio con peligro para las personas y otro de daños en San Emiliano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 26 años edad, presunto responsable de un delito de incendio con peligro para las personas y otro de daños cometidos en el exterior de un bar ubicado en San Emiliano.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado jueves, 02 de abril, cuando el ahora detenido en compañía de un amigo, se encontraba en el interior de un bar, y supuestamente iniciaron un altercado con otras personas que también estaban en el establecimiento. Posteriormente, abandona el local y regresa a la zona con una garrafa de gasolina derramando el contenido en la calle, para acto seguido prender fuego con un mechero.

Como consecuencia del vertido, el fuego se extendió hasta el acceso del bar, ocasionando solo daños leves, debido a que las personas presentes pudieron evitar la propagación logrando sofocarlo, sin que se produjeran daños personales.

La inmediata actuación de la patrulla de la Guardia Civil de San Emiliano, permitió la identificación y detención del supuesto autor, que fue puesto a disposición de la Sección Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villablino. Plaza nº 1.