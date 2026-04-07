Santa María del Páramo ejecuta obras de mejora en el Hogar del Jubilado y el colegio de la calle Las Monjas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo está llevando a cabo diversas actuaciones de mejora en el edificio situado en la calle Las Monjas, que alberga el Hogar del Jubilado, el Centro Cívico y dependencias educativas.

Las obras tienen como objetivo principal la adecuación y mejora del sistema de evacuación de aguas mediante la renovación de canalones. Los trabajos incluyen el desmontaje de los canalones antiguos en mal estado, así como el suministro e instalación de nuevos canalones de aluminio, adaptados a las características existentes. En determinadas zonas del edificio se procederá a su sustitución completa, mientras que en otras zonas del edificio se procederá a su sustitución completa, mientras que en otras se ampliará el sistema actual para optimizar la recogida y conducción de agua.

Asimismo, en el área correspondiente al colegio se está realizando un repaso del tejado, con la colocación de nuevas tejas en aquellas zonas donde se encontraban deterioradas. Debido a la complejidad de acceso, ha sido necesario el uso de grúa para garantizar la correcta ejecución de estos trabajos.

De acuerdo con el proyecto técnico, también se están realizando ajustes en el alero para mejorar la nivelación y asegurar el correcto desagüe hacia los nuevos canalones, evitando así posibles filtraciones y humedades.

La actuación se está desarrollando por fases con el fin de interferir lo menos posible en el normal desarrollo de las actividades del centro educativo, el Hogar del Jubilado y el resto de servicios que se prestan en el edificio.

Se trata de un contrato menor impulsado por el Ayuntamiento con el objetivo de garantizar el mantenimiento integral de un inmueble de uso intensivo por parte de distintos colectivos del municipio. Esta intervención responde, además, a la necesidad de prevenir problemas estructurales derivados de las intensas lluvias registradas en los últimos meses.

Con estas actuaciones el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la conservación de los espacios públicos y la mejora de las infraestructuras municipales al servicio de la ciudadanía.