Hospital de Órbigo despide con emoción a su párroco, un hombre de bondad infinita

Hospital de Órbigo llora la pérdida de su párroco, Manuel González Rodríguez, fallecido de manera repentina en la noche de este lunes, 6 de abril, a los 89 años de edad, mientras dormía, apenas unas horas después de haber oficiado la que sería su última misa con sus feligreses en la iglesia del municipio.

Durante más de 30 años, también al frente de la parroquia de Puente de Órbigo, don Manuel se convirtió en una figura imprescindible en la vida de ambos pueblos, donde era profundamente querido por su cercanía, humildad y entrega constante a los demás. Su trato afable y su disposición permanente para ayudar hicieron de él un referente humano y espiritual para varias generaciones.

Su trayectoria estuvo marcada por una bondad que, en ocasiones, le llevó a situaciones difíciles. En el año 2020 y parte de 2021 fue víctima de una estafa por parte de una pareja que, mediante engaños sobre supuestas necesidades familiares, logró que les entregara importantes cantidades de dinero, hechos por los que finalmente fueron condenados a más de diez años de prisión. Meses después, en agosto de 2021, sufrió además una agresión en el albergue parroquial que regentaba, cuando varios individuos que se hicieron pasar por peregrinos intentaron asaltarlo de madrugada, causándole lesiones de las que tardó semanas en recuperarse.

Natural de Santa Colomba de Sanabria, donde tendrá lugar su funeral este miércoles a las 17.30 horas, don Manuel afrontó estos episodios con discreción y entereza, sin perder nunca su vocación de servicio ni el cariño hacia su comunidad.

Hoy, sus vecinos despiden con profundo pesar a un sacerdote que deja una huella imborrable, por su labor pastoral, su calidad humana, cercanía y generosidad.