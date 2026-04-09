Gordoncillo acoge «La Niña Jaguar», un viaje escénico de emoción y resiliencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gordoncillo será escenario este domingo 12 de abril a las 18.00 horas de la representación de «La Niña Jaguar», un espectáculo que combina teatro, títeres, música en directo y cultura popular latinoamericana en una propuesta dirigida a público familiar.

La función tendrá lugar en el Museo de la Industria Harinera de Castilla y León, un espacio cultural de referencia que acoge esta iniciativa dentro de su programación, apostando por propuestas escénicas innovadoras y de calidad.

Coproducida por la compañía española Titiriteros de Binéfar y la brasileña Mosaico Cultural, la obra está dirigida por Paco Paricio y se inspira en un relato real que narra la historia de una niña que, tras perder a su familia, debe enfrentarse a una dura realidad trabajando en el campo.

A partir de esta premisa, el montaje construye una historia cargada de emoción que aborda temas universales como la resiliencia, la libertad y el poder de la imaginación. Todo ello a través de un lenguaje escénico cercano y sugerente, que combina títeres planos, música en vivo y disciplinas como la capoeira.

Uno de los rasgos distintivos de «La Niña Jaguar» es su apuesta por la sencillez como herramienta creativa. Lejos de grandes artificios, la obra invita al espectador a participar activamente, completando la historia desde su propia imaginación, lo que la convierte en una experiencia especialmente enriquecedora.