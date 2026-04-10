Herido un motorista de 30 años al salirse de la vía en Barrios de Luna

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un motorista de 30 años ha resultado herido tras salirse de la vía en kilómetro 57 de la carretera CL-626, en el carril sentido La Magdalena, en Barrios de Luna este viernes a las 18:31.

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias – Sacyl que ha enviado un helicóptero medicalizado (HEMS) y una ambulancia soporte vital básico para atender al herido.