León registra tres de las temperaturas más bajas de España

El valle de Sajambre, donde se encuentra el Pico Cotorra, uno de los puntos que ha registrado una de las temperaturas más bajas del país.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Vega de Espinareda, Villablino y Pico Cotorra en el Parque Nacional de Picos de Europa, todas ellas en la provincia de León, amanecieron hoy bajo cero y sus estaciones meteorológicas se situaron entre las diez temperaturas más frías del país. En concreto, Vega de Espinareda registró una mínima de -2,8 grados, seguida de los 2,4 negativos de Villablino y los 2,2 bajo cero de Pico Cotorra.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por la Agencia Ical, el Puerto de Leitaregos (Asturias) contabilizó el valor más bajo, con 5,3 grados negativos. El Principado registró las cuatro temperaturas más frías de hoy, junto a Vega de Urriellu y Vega de Ario, ambas en Picos de Europa, y Degaña. También se coló entre los diez valores más bajos una estación situada en Galicia (Beariz, en Orense, con -3,3 grados) y Cantabria (Coriscao, también en Picos de Europa, con 2,7 bajo cero).

La predicción para este 12 de abril de 2026 en la provincia de León apunta a una jornada de cielos nubosos con precipitaciones débiles en el oeste y norte por la tarde, sin descartar que se extiendan de forma dispersa al resto del territorio. La cota de nieve se situará entre los 1.000 y 1.200 metros, con temperaturas en moderado descenso y heladas débiles o moderadas tanto en zonas de montaña como en puntos de la meseta. En cuanto a las principales localidades, Astorga registrará mínimas de 0 grados y máximas de 12, León capital oscilará entre los 2 y 13 grados, Ponferrada tendrá valores entre 1 y 13, mientras que Villablino llegará hasta los 4 bajo cero con una máxima de solo 11 grados. El viento soplará moderado de componente norte y noroeste.