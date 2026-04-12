Las Juventudes Socialistas de León reconocen a la Agrupación Socialista de Sahagún en los II Premios Valores

Las Juventudes Socialistas de León reconocen a la Agrupación Socialista de Sahagún (León) en los II Premios Valores.

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Las Juventudes Socialistas de León celebraron este domingo la II edición de los Premios Valores, que en esta ocasión reconocieron la trayectoria y compromiso de la Agrupación de Sahagún con los principios del partido y su constante trabajo en defensa de los mismos.

El acto se celebró en el Centro de Desarrollo Rural de Sahagún, con la presencia del secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, quien destacó durante su intervención la importancia de este tipo de iniciativas para “reconocer el trabajo constante de la militancia que desde cada agrupación mantiene vivos los valores socialistas en el territorio”. “La Agrupación Socialista de Sahagún es un ejemplo de compromiso, de historia y de dedicación al servicio público y representa lo mejor de nuestro proyecto colectivo”, dijo.

“Cuenta con 122 años de historia que la convierten en una de las más antiguas de la provincia”, recordó Javier Alfonso Cendón y explicó que “nació en 1904 impulsada por un grupo de socialistas que decidieron crear un faro de esperanza para la comarca en un contexto de profundas desigualdades e injusticias sociales. Desde sus inicios, vinculados al movimiento obrero y a la Sociedad Obrera Agrícola, no solo defendieron los derechos de la clase trabajadora, sino que contribuyeron a extender el proyecto socialista por toda la provincia”.

La cita contó con la presencia de la nueva secretaria general de Juventudes Socialistas de España, Aránzazu Figueroa, y del secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla y León, Diego Vallejo.