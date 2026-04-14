Astorga impulsa obras de mejora de la movilidad y la accesibilidad

Desde el inicio de la legislatura se han realizado más de 250 intervenciones en la ciudad.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Astorga, a través de la Concejalía de Mantenimiento Urbano, continúa desarrollando actuaciones destinadas a mejorar la movilidad y la accesibilidad en toda la ciudad. Desde el inicio de la actual legislatura se han llevado a cabo más de 250 intervenciones en distintos puntos del municipio con el objetivo de facilitar los desplazamientos y hacer de Astorga un lugar más accesible tanto para sus vecinos como para quienes visitan la ciudad, tal y como explica el consistorio.

«Estas actuaciones responden a uno de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno durante el proceso electoral», detalle el ayuntamiento. El trabajo realizado está suponiendo un importante esfuerzo que se está materializando en diferentes barrios de la ciudad, así como en el centro histórico, con mejoras que buscan eliminar barreras y facilitar la movilidad urbana, según las mismas fuentes. La brigada municipal de Obras continúa desempeñando un papel fundamental en estas actuaciones, trabajando de manera constante para mejorar las infraestructuras urbanas y contribuir a que la vida cotidiana sea más sencilla para las personas que más lo necesitan.

Desde el consistorio destacan que apostar por una mejor movilidad urbana supone «avanzar hacia ciudades más eficientes".