Denuncian al centro Valle de Laciana por la atención a una residente que falleció

Una vecina de la comarca de Laciana ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino contra el centro socio-sanitario Valle de Laciana en la que solicita que se investigue la atención recibida por su madre, residente del centro, durante la jornada previa a su fallecimiento.

Según se recoge en la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 2 de abril, cuando la denunciante acudió a visitar a su progenitora junto a sus dos hijos. Al llegar, el personal les comunicó que la residente había sido trasladada a su habitación, situada en la planta baja, debido a un malestar físico. La denunciante hace constar que su madre había sido trasladad de plantaquince días antes por decisión de la dirección del centro.

Al aproximarse a la habitación, los familiares manifiestan haber escuchado gritos de auxilio y que la paciente presentaba vómitos y dificultades para respirar. Ante la situación, procedieron a incorporar a la residente para facilitar su respiración, mientras intentaban solicitar asistencia mediante el timbre de aviso de la habitación.

La denuncia sostiene que, ante la ausencia de respuesta al aviso, los familiares contactaron con el servicio de emergencias 112 y con la Guardia Civil para solicitar auxilio. Asimismo, el texto recoge que intentaron comunicarse sin éxito con la dirección del área residencial. Finalmente, tras contactar con el servicio de recepción, una enfermera acudió a la habitación. Según la versión de los demandantes, la asistencia se produjo 40 minutos después de los primeros intentos de aviso.

El relato de la denuncia incluye que, durante la búsqueda de ayuda en la planta principal, el personal auxiliar del centro habría indicado que los timbres de llamada no se encontraban operativos desde hacía una semana. La residente falleció al día siguiente de estos incidentes.

Fuentes de la Junta de Castilla y León han indicado que, por el momento, no tienen constancia formal de la denuncia presentada ante el juzgado de Villablino y, respecto al estado de las instalaciones que se denuncian por la familia, han confirmado la existencia de una avería en el sistema de timbres, aunque han sostenido que la comunicación con las habitaciones de los residentes estaba garantizada a través de los teléfonos.

Teléfono en las habitaciones

Por su parte, desde el centro sociosanitario, el gerente de la concesionaria del servicio, la Real Fundación Hospital de la Reina, Félix Rapún, tampoco tiene constancia de la denuncia, aunque sí de la queja que ha presentado la denunciante en las instalaciones. Rapún ha reconocido que los timbres llevan sin funcionamiento desde finales del mes de marzo y todavía no se ha solucionado la avería, aunque ha añadido que los residentes disponen de teléfono en las habitaciones para poder comunicarse con las auxiliares. Además, el gerente ha aseverado que «las trabajadores se pasean por las habitaciones para ver que todo está bien». Respecto a lo ocurrido el día previo al fallecimiento de la anciana y que ha sido motivo de la denuncia de la familia, Rapún asegura que «lo que se hizo fue de forma correcta». El gerente de la fundación ha recordado que en dicho centro hay actualmente 80 residentes «y no hemos tenido ninguna queja más».

La gestión del centro socio-sanitario Valle de Laciana depende, desde hace un año y medio, de la Real Fundación Hospital de la Reina, tras la adjudicación del contrato por parte de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. La familia de la fallecida ha manifestado su voluntad de que se determinen las responsabilidades legales correspondientes para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.