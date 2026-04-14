Dos nómadas digitales de Ineco apoyarán la digitalización de Riego de la Vega

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León es una de las provincias donde se desarrolla la cuarta edición de Ineco RuralTIC, el programa de digitalización del mundo rural desarrollado por Ineco, ingeniería y consultoría del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Tras el paso del programa por el municipio de Sancedo, San Emiliano y Fabero, dos nómadas digitales de Ineco se encuentran ya en la localidad de Riego de la Vega, en el marco de la iniciativa que permite a los propios profesionales de la compañía compatibilizar el teletrabajo en pequeños territorios durante dos semanas.

El municipio leonés se convierte así en una de las zonas a donde Ineco RuralTIC llegará con su cuarta edición, que desde noviembre y a lo largo de los próximos meses va a desarrollarse de forma escalonada en unos 40 municipios españoles. Tras su participación en ediciones pasadas, Riego de la Vega se suma de nuevo a este programa, al que próximamente se unirán también Murias de Paredes y Sahagún.

Daniel Fernández, de la gerencia de Explotación y Soporte TI, y Silvia Macías, de la gerencia de Consultoría TI y Ciberseguridad en Ineco, continuarán con su actividad habitual de manera remota al mismo tiempo que apoyan la digitalización de Riego de la Vega a través de diferentes talleres con los vecinos.

En el ámbito social, el municipio tiene interés en mejorar las habilidades digitales de sus ciudadanos a través de las formaciones que Ineco RuralTIC ofrece en materia de comunicación digital, correo electrónico, mensajería instantánea, banca y compra online, trámites administrativos o seguridad en internet. El programa Ineco RuralTIC permitirá a los nómadas digitales apoyar a las pymes locales con talleres sobre tecnología para pequeños negocios, posicionamiento digital y tramitaciones electrónicas, entre otros.