El Ayuntamiento de La Bañeza interviene en el sistema de saneamiento tras hundirse un pozo colector

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El Ayuntamiento de La Bañeza (León) ha intervenido de forma urgente en el sistema de saneamiento tras el hundimiento de un pozo colector en la zona de la Avenida Portugal.

Tras varios meses de seguimiento de diferentes incidencias relacionadas con episodios de atascos y posibles deficiencias en las canalizaciones los servicios municipales han identificado un problema estructural de origen en el colector principal, del que depende el saneamiento de la zona que afecta al entorno de la Avenida Portugal.

De las inspecciones realizadas se ha constatado la existencia de deficiencias en la ejecución de la obra acometida hace más de quince años, lo que ha derivado en una situación "de especial complejidad técnica", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de La Bañeza.

En el transcurso de las revisiones, y tras la intervención de la empresa concesionaria del servicio Aqualia junto con una empresa externa especializada, se detectó el hundimiento parcial de un pozo colector de aproximadamente cinco metros de profundidad.

Este colapso ha provocado el taponamiento de la tubería general de saneamiento, que impide la correcta evacuación de las aguas residuales de la red del entorno. Ante esta situación los técnicos han propuesto y ejecutado una solución provisional consistente en la localización de un pozo alternativo próximo y la instalación de un sistema de bombeo de achique, con el objetivo de derivar el caudal y bypasear el tramo afectado.

ESTABILIZACIÓN DE LA INCIDENCIA

Actualmente la empresa adjudicataria trabaja sobre el terreno para la estabilización de la incidencia. Asimismo, tras las primeras inspecciones realizadas in situ por la empresa constructora y los servicios municipales de obras se ha observado que los anillos de hormigón presentan una calidad insuficiente en cuanto a su composición, circunstancia que será objeto de análisis detallado una vez se complete el acceso al fondo del pozo y se puedan recuperar los elementos estructurales afectados.

En todo caso será necesario concluir las labores de excavación para determinar con precisión el origen y evolución del problema. Está previsto que, si la evolución de los trabajos lo permite, el servicio pueda restablecerse con normalidad a lo largo del fin de semana, tras lo cual se procederá al sellado y encofrado definitivo de la zona afectada.

El Ayuntamiento de La Bañeza ha solicitado a los vecinos de la zona, especialmente a los residentes de la avenida de Portugal, comprensión y paciencia ante las molestias ocasionadas, en particular por los malos olores derivados de la incidencia, al ser conscientes de las incomodidades generadas. Al respecto, ha señalado que los servicios municipales trabajan de forma ininterrumpida para restablecer la normalidad a la mayor brevedad posible.