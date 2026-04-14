Herido un hombre al caerse de un Quad en Val de San Lorenzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad ha resultado herido en la tarde de este martes tras sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba con un quad por el término municipal de Val de San Lorenzo.

El suceso tuvo lugar a las 19:41 horas en el kilómetro 15 de la carretera LE-6425. Según las primeras informaciones, el conductor perdió el control del vehículo especial, lo que provocó su caída sobre la calzada.

A la llegada de los servicios de asistencia, el varón se encontraba consciente, aunque presentaba sintomatología por traumatismos en la pierna y en la cabeza.

Tras recibir el aviso, se activó de inmediato el protocolo de actuación coordinado por el centro de emergencias, desplazando al lugar a la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia del Sacyl.