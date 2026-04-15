Cistierna mejora el asfalto de calles deterioradas

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna ha licitado la obra de Mejora de infraestructuras básicas en Cistierna, perteneciente el Plan de Infraestructuras, obras de Servicios 2025 de la Diputación de León con una inversión de 219.337,23 euros y un precio final de licitación de 190.384,72 euros. Con esta actuación se pretende la mejora del asfaltado de cinco calles.

Actualmente, la Calle Fray Gerundio de Campazas tanto el pavimento de la calzada como las aceras se encuentran en muy mal estado y se pretende adecuar esta calle ejecutando su urbanización y mejorando su accesibilidad con un coste de 17.142 euros. En la calle San Guillermo se pretende llevar a cabo un refuerzo de su capa de rodadura para mejorar accesibilidad y seguridad del tráfico. Contempla el asfaltado de las calles de acceso a las dos residencias de mayores siendo en total un coste de 54.665 euros. Acondicionamiento de acceso al pabellón municipal de los deportes, donde existe un antiguo graderío que será eliminado, lo que supondrá un coste de 9.458 euros.

En la calle Colegio viejo que va a ejecutar la capa de rodadura una vez que hace tiempo se renovaron los servicios urbanísticos con una inversión de 31.371 euros. En las calles Las Cunetas de actuará sobre la capa de rodadura dado el mal estado en que se encuentra lo que va a suponer una inversión de 9.117 euros. Finalmente, la calle Polideportivo, aunque está pavimentada en firme flexible y cuenta con todos los servicios urbanísticos ejecutados, estos se encuentran en muy mal estado de conservación, sobre todo la red de saneamiento, y es necesario reponerla de urgencia lo que supondrá un coste de 28.453 euros.