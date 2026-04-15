Pan Global busca inversores para extraer el oro detectado en Cármenes

Pan Global ha presentado en León su proyecto de exploración minera en la zona de Cármenes, uno de los principales focos de actividad de la compañía canadiense en España. El proyecto abarca más de 5.600 hectáreas en permisos de investigación en los municipios de Cármenes, Villamanín y Sena de Luna, donde la empresa trabaja desde 2023, y donde se ha encontrado una importante presencia de oro, cercana a la superficie.

Esta compañía «junior» de exploración está especializada en la búsqueda y evaluación de nuevos yacimientos minerales, asumiendo el riesgo inicial sin generar ingresos hasta que se confirma la viabilidad de un recurso.

Durante la presentación, Juan García Valledor, director general en España, y Álvaro Merino, geólogo y responsable de operaciones, explicaron que la compañía, con sede en Vancouver, desarrolla el 100% de su actividad en territorio español. Desde 2016, Pan Global ha invertido más de 25 millones de euros en proyectos ubicados en Córdoba, Sevilla y León, donde actualmente centra parte de su investigación.

El modelo de negocio se basa en identificar, estudiar y definir yacimientos minerales que, en caso de ser viables, puedan desarrollarse posteriormente mediante asociaciones o venta a empresas con mayor capacidad de explotación. En este sentido, la compañía actúa en las primeras fases del ciclo minero, que son la investigación, la exploración y la evaluación.

García Valledor subrayó que el proyecto de Cármenes se enmarca en la fase inicial del ciclo minero. «Nuestro trabajo es generar conocimiento geológico sólido para identificar recursos con potencial real de desarrollo», explicó, destacando además la importancia de la transparencia y la relación con el entorno social en el que operan.

La compañía desarrolla sus trabajos sobre un área con tradición minera histórica, donde existieron explotaciones de cobre, cobalto y níquel como Divina Providencia y Profunda. El proyecto se centra en estructuras geológicas de tipo breccia pipe, consideradas de alto interés por su capacidad de concentrar mineralización metálica en profundidad y en extensión lateral.

Los trabajos realizados hasta ahora combinan cartografía geológica, geoquímica de superficie y campañas de geofísica aérea, incluyendo métodos electromagnéticos, magnéticos y radiométricos. Estos estudios han permitido identificar y priorizar más de 30 objetivos de exploración en la zona, ahora en análisis.

Por su parte, Álvaro Merino explicó el enfoque técnico del proyecto y el método de trabajo. «En Cármenes estamos definiendo objetivos de exploración a partir de técnicas geológicas avanzadas. Solo mediante campañas sucesivas de sondeos podemos entender la geometría, la ley y la continuidad del mineral», señaló, insistiendo en que el proyecto aún se encuentra en una fase temprana.

Dentro del conjunto del proyecto, el objetivo Providencia es el más avanzado. En esta zona, los primeros sondeos han confirmado la existencia de mineralización de oro cercana a la superficie, abierta en varias direcciones.

Se trata de un sistema de brechas hidrotermales con presencia de cobre, níquel, cobalto y oro, que podría extenderse tanto en superficie como en profundidad. Actualmente se desarrolla una segunda fase de perforaciones destinada a definir la geometría del cuerpo mineral y delimitar las zonas de mayor concentración.

Pan Global enmarca Cármenes dentro de las fases iniciales del ciclo minero, centradas en la exploración y la definición del recurso. La compañía recuerda que antes de cualquier posible explotación será necesario completar un largo proceso de evaluación técnica, ambiental y económica.

La empresa recordó que el proyecto se encuentra aún lejos de una posible explotación minera. En caso de confirmase su viabilidad, el proyecto deberá completar una fase de evaluación técnica, ambiental y económica, un proceso que puede prolongarse durante varios años.

Por eso, los responsables de Pan Global han señalado que el desarrollo futuro del proyecto dependerá de la entrada de inversión adicional o de socios estratégicos, algo habitual en el sector de la exploración minera. Estos apoyos permitirían financiar las fases de evaluación avanzada, tramitación de permisos y, en su caso, el desarrollo del yacimiento.