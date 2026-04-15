Reolum adquiere una nave industrial en La Robla que servirá de centro de innovación y oficinas técnicas

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Reolum ha anunciado la adquisición de una nave industrial ubicada en el Polígono El Crispín de La Robla (León), que se convertirá en su nuevo centro de innovación y oficina técnica de referencia.

Esta operación representa "un nuevo hito" dentro de la hoja de ruta industrial de la compañía, orientada a reforzar su capacidad de innovación e impulsar procesos de mejora continua en el desarrollo de combustibles sintéticos verdes en el ámbito mundial.

El inmueble, tasado en 12 millones de euros, cuenta con una superficie total de 49.750 metros cuadrados, de los cuales cerca de 3.000 metros cuadrados se destinarán a oficinas técnicas.

Este nuevo emplazamiento permitirá a Reolum centralizar el talento de la zona, acelerar la innovación e implementar procesos de mejora en la ejecución de sus proyectos estratégicos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la compañía Reolum.

El complejo albergará un laboratorio, una oficina técnica y un taller de ensayos y se configurará como un núcleo "clave" para impulsar avances tecnológicos en el ámbito de los combustibles sintéticos. El centro de innovación buscará fomentar el desarrollo de nuevas soluciones de descarbonización, su perfeccionamiento y la optimización de los procesos industriales.

De esta forma, será un espacio "clave" para alojar al personal técnico dedicado a la supervisión de la obra, así como para el almacenamiento y premontaje durante la construcción de La Robla Green y también dará soporte a Villadangos Green.

UN MOMENTO "CLAVE" PARA LA COMPAÑÍA

El CEO y vicepresidente de Reolum, Yann Dumont, ha manifestado que esta adquisición representa "un paso natural" dentro de la estrategia industrial de la compañía. "No se trata solo de incorporar un nuevo activo, sino de reforzar unas capacidades técnicas, ya maduras, aplicando mayor innovación en un momento clave para la compañía", ha apostillado.

Al mismo tiempo, ha señalado que con este nuevo centro Reolum profundiza en su capacidad de desarrollar, testar y optimizar soluciones en el ámbito de los combustibles sintéticos verdes, mediante un espacio que integrará talento local, tecnología y ejecución industrial.

Además, ha destacado que las instalaciones serán "fundamentales" tanto en la fase de construcción como en la operación de los proyectos, lo que permitirá mejorar la eficiencia, la coordinación y la fiabilidad de las plantas.

La compañía Reolum concibe, desarrolla e invierte en proyectos innovadores para impulsar la descarbonización y avanzar en la transición energética. El e-Metanol verde representa una "gran apuesta" de descarbonización por su versatilidad y sostenibilidad, en forma de combustible para el transporte marítimo, de producto intermedio para la producción de SAF (el combustible renovable de la aviación) o en su uso histórico como producto químico y materia prima de cientos de productos de uso cotidiano.