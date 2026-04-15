La Bañeza prepara su Feria del Embutido y el Queso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza ha acogido este miércoles la presentación oficial de la V Feria del Embutido y del Queso, que se celebrará del viernes 24 al domingo 26 de abril en la Plaza Mayor. En el acto han estado presentes el alcalde, Javier Carrera de Blas, y el concejal de Promoción Ferial, José Carlos Prieto Marqués, quienes han dado a conocer los detalles de una cita ya consolidada en el calendario local.

Durante su intervención, el alcalde subrayó que esta feria alcanza su quinta edición en el actual formato, consolidándose como una «apuesta firme por el sector agroalimentario» y como un escaparate para productores de distintos puntos del país. En este sentido, destacó la participación de un importante número de expositores procedentes de diversas comunidades autónomas e incluso de otros países, como Portugal, que mostrarán la riqueza y diversidad de la pequeña industria agroalimentaria.

El regidor incidió especialmente en el valor del medio rural y en el esfuerzo de quienes desarrollan su actividad en él, señalando que este tipo de iniciativas contribuyen a visibilizar «a gente que trabaja y lucha por sacar adelante sus productos, al tiempo que mantiene vivos sus territorios».

La feria arrancará el viernes 24 de abril a las 18:00 horas con la apertura del recinto, seguida de la inauguración oficial media hora más tarde. En total, la feria contará con 16 expositores procedentes de diferentes territorios, entre ellos Galicia, Asturias, Extremadura, País Vasco, Castilla y León o Castilla-La Mancha,

En cuanto a la cuarta Ruta de la Tapa del Embutido y el Queso, participarán un total de 18 establecimientos hosteleros de La Bañeza: Café Estherman, Café Restaurante Sofía, Bar Di María, Bar Hollywood, Bar La Parada, Cafetería Noche y Día, Bar Isla, Bar Ático, Bar Teatro, Cafetería Restaurante Badecar, Macao Café, Bar de Dobles, Bohemia, Orlando Burger, The Family Play Café, Bocados, Pizzería Elizabeth y La Catedral de la Cerveza, conformando una amplia oferta gastronómica que permitirá degustar diferentes propuestas.