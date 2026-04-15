Valderrueda invertirá 245.000 € en mejorar viales y servicios en varias localidades

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valderrueda destinará un total de 245.000 euros a la mejora de infraestructuras urbanas en distintas localidades del municipio.

Las actuaciones, que se desarrollarán a lo largo de este año, se financiarán con cargo al Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS) de la Diputación de León y se ejecutarán en cuatro núcleos del municipio.

El alcalde de Valderrueda, Esteban González, destacó que estas inversiones responden a una apuesta por la «modernización y adecuación de las infraestructuras a las necesidades de los vecinos», con el objetivo de «llegar a todas las localidades que conforman el municipio durante el presente mandato».

En Taranilla se llevarán a cabo dos intervenciones. Por un lado, se acondicionará el Camino de las Eras, y por otro, se construirá una acera en el lateral oeste de la carretera LE-4714, prolongando una ya existente hasta el límite del suelo urbano para mejorar el acceso peatonal a una pista polideportiva.

En Villacorta, el Ayuntamiento acometerá el reasfaltado de la calle Mayor e instalará un sumidero y un reductor de velocidad.

Otra de las actuaciones previstas es la mejora del acceso al cementerio de Villamorisca, con pavimentación asfáltica ensanche, señalización y la adecuación de su conexión con la carretera LE-232.

Por último, en Soto de Valderrueda se llevará a cabo la renovación de infraestructuras urbanas, con el objetivo de completar la modernización de la red de abastecimiento iniciada en años anteriores.