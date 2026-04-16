Coyanza celebra el Día del Pueblo Gitano con cultura, música y debate social

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan ha iniciado la programación con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, una iniciativa que se desarrolla a lo largo de la semana con actividades culturales, musicales y educativas dirigidas a visibilizar la historia y la evolución de la comunidad gitana.

Los actos comenzaron este miércoles 15 de abril en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde tuvo lugar la inauguración de la exposición «Gitanos relevantes a través de la historia». La jornada incluyó además la lectura del manifiesto institucional y un foro-debate centrado en «La evolución de la cultura gitana a través de diferentes generaciones», en el que se abordaron los cambios sociales y culturales dentro de la comunidad.

El programa continua este jueves, también en el Salón de Plenos, con un concierto bajo el título «La música a través de la cultura gitana», que pondrá en valor la riqueza musical y la influencia de este pueblo en distintas expresiones artísticas.

Por su parte, este viernes se celebrará un nuevo foro-debate titulado «La formación a través del deporte», enfocado en el papel de la educación y la actividad deportiva como herramientas de inclusión y desarrollo social.

De forma paralela, entre el 13 y el 17 de abril se están llevando a cabo actividades en centros educativos, con el objetivo de acercar la cultura gitana a los más jóvenes y fomentar valores de respeto, diversidad e igualdad.