Arranca la expropiación de fincas para el nuevo regadío del Canal del Porma en Valderas

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La Junta ha convocado para el 21 de abril el levantamiento de las actas de ocupación definitivas de los bienes y derechos afectados por el proyecto de transformación en regadío del sector XII–subsector Valderas de la zona regable del Canal Margen Izquierda del Porma, una actuación estratégica para modernizar la agricultura de esta comarca del sur de la provincia de León.

La convocatoria, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), se enmarca en el procedimiento de expropiación forzosa necesario para la ejecución de las obras y afecta a numerosas fincas rústicas del término municipal de Valderas, tanto de titularidad privada como pública.

Los propietarios están citados en el Ayuntamiento de Valderas, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 18.00 horas, para formalizar el trámite y permitir la toma de posesión de los terrenos.

Según recoge el anuncio oficial de la Dirección General de Desarrollo Rural, previamente ya se habían levantado las actas previas a la ocupación, paso anterior exigido por la legislación vigente. Con este nuevo procedimiento se da cumplimiento al artículo 52.6 de la Ley de Expropiación Forzosa, que regula los procesos de ocupación urgente cuando las obras han sido declaradas de utilidad pública.

La Junta ha consignado con fecha 3 de marzo de 2026 los importes correspondientes a los depósitos previos y, en su caso, a las indemnizaciones por rápida ocupación, una compensación económica que los titulares afectados pueden percibir solicitándolo por escrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Para ello deberán presentar una instancia acompañada de la fotocopia del DNI de todos los titulares y un certificado bancario de la cuenta en la que deseen recibir el pago. El procedimiento se gestiona desde la sede de la Dirección General de Desarrollo Rural en Valladolid, aunque la Junta ha habilitado también teléfonos de información para resolver dudas sobre el expediente.

Una actuación clave para el campo leonés

El proyecto de transformación en regadío del Canal Margen Izquierda del Porma es una de las actuaciones históricas de modernización agrícola en la provincia de León. Su objetivo es sustituir explotaciones de secano o regadíos obsoletos por sistemas más eficientes, con impacto directo en la productividad agraria, la fijación de población en el medio rural y la sostenibilidad del uso del agua.

En el caso concreto del subsector Valderas, las obras permitirán mejorar la red de riego mediante nuevas infraestructuras hidráulicas, como conducciones y servidumbres de acueducto, que requieren ocupaciones temporales o permanentes de terrenos agrícolas. La mayoría de las afecciones se corresponden con ocupaciones temporales y servidumbres, sin expropiaciones de dominio pleno, según refleja la relación oficial de fincas.

El listado incluye decenas de parcelas pertenecientes a agricultores, herederos y también a organismos públicos como la Dirección General del Patrimonio del Estado, lo que evidencia la magnitud territorial del proyecto y la diversidad de titulares implicados.

La Junta de Castilla y León ha subrayado que la convocatoria se realiza también a efectos de lo previsto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, garantizando así los derechos de información y audiencia de las personas afectadas.

El levantamiento de las actas de ocupación definitivas supone uno de los últimos pasos administrativos antes del inicio o continuación efectiva de las obras en el terreno, que forman parte del proceso de modernización del regadío leonés impulsado en colaboración con las comunidades de regantes.

Con esta actuación, la Junta avanza en un proyecto largamente demandado por el sector agrario del sur de León, que aspira a ganar competitividad y asegurar el relevo generacional en el campo.