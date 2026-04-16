Santa María del Páramo abre la convocatoria para inscribirse en el homenaje a las parejas con más de 50 años de matrimonio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo celebrará un acto de reconocimiento a aquellas parejas del municipio que llevan más de 50 años casados el próximo día 16 de mayo en un acto que como cada año homenajea a las parejas que conservan un matrimonio de toda una vida.

Para poder participar es necesario inscribirse en el Ayuntamiento o en el teléfono 987350000 y el plazo estará abierto hasta el día 11 de mayo.

Dada la importancia que tienen nuestros mayores el ayuntamiento lleva a cabo cada año un acto entrañable en el que se reconoce los años compartidos juntos y que suponen una experiencia de vida. Una tradición que anualmente se celebra en el mes de mayo por parte del ayuntamiento y que supone un gesto mediante el que se trata de trasladar el orgullo de las personas mayores para el municipio por ser quienes mantienen vivas las relaciones sociales y que son ejemplo de vida.