Bañeza garantiza los plazos y las ayudas del punto limpio

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El Ayuntamiento de La Bañeza ha confirmado la recepción y el cumplimiento de todas las condiciones exigidas para el otorgamiento de la subvención destinada a la mejora del punto limpio municipal. Dicha ayuda, financiada por el Fondo Social Europeo, fue concedida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León con fecha 19 de noviembre de 2025.

La subvención, por de 87.640,30 euros, tiene como finalidad financiar actuaciones de mejora del punto limpio existente, en el marco de la implementación de la normativa de residuos. En concreto, estas actuaciones se enmarcan en la «Línea 4.1: mejora y construcción de puntos limpios fijos existentes para su gestión por entidades locales (ayuntamientos, mancomunidades o consorcios) con población superior a 5.000 habitantes.

En el momento de la concesión, se comunicaron al Ayuntamiento los plazos establecidos para la ejecución del proyecto: la finalización de las actuaciones deberá realizarse antes del 31 de mayo de 2026, mientras que la justificación del gasto deberá presentarse antes del 30 de junio de 2026.

El Consistorio ha aprobado el proyecto de obra, que fue adjudicado el pasado 4 de abril de 2026, iniciándose los trabajos el día 7 de abril. Desde el inicio de las obras, el plazo disponible hasta la fecha límite de finalización era de 53 días. A fecha actual, restan todavía 43 días para completar las actuaciones, sin que exista ningún indicio que haga prever incumplimientos en los plazos establecidos.