Diario de León

Danzas, tradición y flores en honor a la Virgen en Pobladura de Pelayo

Pobladura de Pelayo García celebra una multitudinaria Fiesta del Voto, todo un símbolo de identidad y de compromiso generacional

ANGELOPEZ

María Carnero
Publicado por
María CarneroRedactora de Provincia
León

Creado:

Actualizado:

En Pobladura de Pelayo García las tradiciones que no solo se celebran, se sienten. Este sábado, el municipio volvió a cumplir con su historia en la Fiesta del Voto en honor a la Virgen de las Angustias, una de las citas más importantes del calendario local y reconocida con la Declaración Turística Provincial.

Desde primera hora de la mañana, las calles comenzaron a transformarse con la elaboración de la alfombra de colores dedicada a la Virgen. Vecinos de todas las edades participaron en esta tradición que implica a todo un pueblo.

A mediodía, la iglesia acogió la Santa Misa, punto de encuentro para la comunidad antes de que, por la tarde, llegara uno de los momentos más esperados: la procesión. La imagen de la Virgen de las Angustias recorrió las calles acompañada por los danzantes, figuras imprescindibles sin las que no se entendería esta celebración.

El sonido de la dulzaina y el tamboril marcó el ritmo de unas danzas que han atravesado generaciones. Piezas como la conocida «Baila» o la Danza de las Cantaderas volvieron a escucharse mientras los danzantes, ataviados con sus característicos trajes —faldones blancos, cintas bordadas, flores y pañuelos— ofrecían una estampa de gran riqueza cultural. A su lado, los birrias, con sus máscaras y trallas, añadieron ese elemento ancestral que conecta la fiesta con ritos mucho más antiguos, en una mezcla de lo religioso y lo pagano difícil de separar.

Ya entrada la tarde, el protagonismo se trasladó al escenario del XIII Festival Folklórico, que reforzó el valor de las tradiciones populares como patrimonio vivo. Y cuando cayó la noche, la Plaza Mayor cambió de registro con la macrodiscoteca La Rave, que reunió a decenas de personas en una verbena que se prolongó hasta la madrugada.

La historia de la Fiesta del Voto, se remonta a 1810, cuando una joven del pueblo, gravemente enferma, encomendó su recuperación a la Virgen. Al sanar, nació una promesa colectiva que desde entonces se renueva cada año, acompañar a la imagen en procesión y danzar en su honor.

Este domingo, la programación continúa con una propuesta cultural en la Cámara, donde el Grupo Teatro Vilecha representará a las 18.00 hotas la obra «Islas Desiertas».

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Fiestas en Pobladura de Pelayo

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