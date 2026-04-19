Rescatan en helicóptero a un montañero accidentado en Casares de Arbás

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El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), han rescatado y evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a un hombre que sufrió una caída en la zona de Casares de Arbás, en el municipio leonés de Villamanín.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, el lesionado presenta un pronóstico reservado.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió a las 10:52 horas el aviso de dos personas que indicaban que habían salido a hacer la ruta de Las Tres Marías y habían visto caer a un montañero.

De inmediato se pasó la llamada al 112 de Castilla y León que solicitó la intervención del equipo de rescate del SEPA.

Tras atender y estabilizar al herido, los rescatadores procedieron a su evacuación al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde ha quedado ingresado.

El equipo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 13:48, horas e informó de la actuación al 112 de Castilla y León, además de a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente